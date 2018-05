8 Minuten Zeit, um vor Flammeninferno zu fliehen

In beiden dramatischen Fällen wurde dank der Busfahrer niemand verletzt. Sie reagierten sofort, auf der Westautobahn lenkte der 47-Jährige den Bus rasch in die nächste Pannenbucht, in Hallstatt rettete der 58-jährige Chauffeur seine Schützlinge in letzter Minute, als er zwischen zwei Tunneln anhielt und seinen Bus evakuierte. Die 27 Touristen aus Thailand blieben deshalb heil, neben ihnen wurde das Reise-Fahrzeug zum Flammeninferno.