Bruckner Orchester nach Tournee wieder eingeladen

Das Linzer Bruckner Orchester absolvierte auf seiner Tournee durch England sechs Konzerte innerhalb von zehn Tagen. Alle Auftritte wurden bejubelt, in London gab es Standing Ovations. Welche Hürden wurden gemeistert? Was bringt so eine Tournee? Dirigent Markus Poschner und Orchesterdirektor Heribert Schröder bilanzieren für die „Krone“ die intensive Musikreise.