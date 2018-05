GTI-Treffen: „Ohne Strafe wird man ausgelacht!“

Strafen gehören zum guten Ton

Was bei der Polizei für Kopfschütteln sorgt, ist in gewissen Kreisen aber wie ein Ritterschlag, merkt Rohseano an: „Wer nicht mit mindestens zwei Strafzetteln vom Treffen wegfährt, wird ausgelacht.“ Strafen gibt es auch für nicht eingetragene Veränderungen am Fahrzeug, was auch gerade eine Gruppe aus Belgien zu spüren bekommt. „Nein, das ist kein Originalteil. Nicht in Belgien, nicht in Österreich. Nirgendwo“, teilt ein Beamter den Autofans auf Englisch mit. Sind die Vergehen schwerwiegend, bekommen die Tuner aber noch eine Chance: Wenn es sich machen lässt, können sie ihr Auto wieder so herrichten, dass es verkehrstauglich ist. Dann gibt es auch wieder das Kennzeichen zurück.