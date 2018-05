Dark Web - das ist die dunkle Seite des Internets!

„Krone“: Ihr Vortrag heißt „My Wife Went To The Dark Web“ - war sie wirklich im „Dark Web“?

Eddy Willems: Natürlich ist das wirklich passiert, das ist kein Scherz. Ich arbeite in der Sicherheitsbranche und habe auch ein Buch geschrieben, wo es in einem Kapitel um das „Dark Web“ geht. Aus diesem Grund entwickelte meine Frau das Interesse dafür. Sie wusste nichts über das „Dark Web“ und wollte herausfinden, ob es leicht zu finden ist. Wir entschieden uns dazu, ein Experiment durchzuführen, wie lange ein Nicht-Technik-affiner User braucht, um das „Dark Web“ zu finden und dort etwas kaufen zu können. Es dauerte eine Stunde bis sie zurückkam und mir sagte, dass sie Bitcoins braucht, um einkaufen zu können.