Hitzige Debatten über Rauchverbot in Freibädern

Rauchverbot nie Thema

Viele der Mitarbeiter griffen dabei auch selbst zur Zigarette und sind deshalb froh, dass es kein Rauchverbot in der Freizeitoase am Donauufer gibt. Nur in geschlossenen Räumen ist Qualmen untersagt. „Überlegungen für ein Rauchverbot hat es eigentlich nie gegeben. Nur als in Graz vor einigen Jahr ein paar Bäder rauchfrei wurden“, fügt der Linzer Bäder-Chef Thomas Lettner hinzu.