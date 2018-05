Mühlviertler sind die „Könige der Maibaum-Diebe“

In der Nacht auf 3. Mai löste die Maibaum-Aktion der Mühlviertler in Wels einen Polizeieinsatz aus: Passanten haben die Einsatzkräfte gerufen, weil die Neufeldner gegen Mitternacht den Baum am Stadtplatz umlegen wollten. Unter Aufsicht der Beamten mussten die Mühlviertler den Baum zwar wieder befestigen, stahlen ihn aber kurz danach. „Zumindest konnten wir ausverhandeln, dass der über 20 Meter lange Baum nicht ins Mühlviertel gebracht wird. Er ist in unserem Feuerwehrdepot zwischengelagert“, nimmt’s der Welser Bürgermeister Andreas Rabl mit Humor. Er hat schon mit den Burschen gesprochen. Am 4. Mai kommt die Crew zur Welser Shopping Night, wo die Gespräche fortgeführt werden.