Zehn Jahre Gefängnis nach Streit um Autoreifen

Mit der Geschichte von der selbst gebastelten Waffe konnte der Angeklagten (37) zumindest kurz die Staatsanwältin beeindrucken. Vor ihren Augen trat er in der Untersuchungshaft den Beweis an. Nur 20 Minuten benötigte er, um eine Waffe zusammenzubasteln, die vom Waffensachverständigen, laut Anklage, als funktionsfähig beurteilt wurde. Widerlegt wurde er im Prozess vor Richter Anton Weber vom medizinischen Gutachten. Die Verletzungen seines Opfers passen nicht zu Schrottmunition, die er verwendet haben will.