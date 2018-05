Tragische Details um den Tod von Avicii

Bereits vor einigen Tagen hatte seine Familie in einem Statement angedeutet, dass es sich um Suizid gehandelt habe. Jetzt gibt es die traurige Gewissheit: Unter Berufung auf der Familie nahestehende Kreise berichtete das US-Promi-Portal „TMZ“, Avicii habe sich am 20. April während seines Urlaubs im Oman selbst das Leben genommen. Eine der Quellen habe vermeldete, der Musiker habe sich mit einer Glasscherbe einer Weinflasche so schwer verletzt, dass er verblutet sei.