Aviciis Familie enthüllt: „Er konnte nicht mehr“

Nun herrscht Klarheit rund um den tragischen, überraschenden Tod von Star-Dj Avicii, der vergangene Woche im Oman verstorben ist - die Familie deutet an, dass es sich um Selbstmord gehandelt hat. Offenbar war ihm das Jetset-Leben in der Öffentlichkeit zu viel geworden. Er sei einfach nicht für diese Geschäftsmaschinerie gemacht gewesen, heißt es in einer Mitteilung.