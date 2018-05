Steyrerin half ihrem syrischen Freund zur Flucht

Völlig verzweifelt kam die 22-Jährige am 2. April zur Polizei in Steyr, erstattete Anzeige und schilderte die überaus dramatischen Szenen: Ihr 22-jähriger Freund wäre nächst dem Ennskai vor ihren Augen von zwei unbekannten Männern aus dem Auto gezerrt worden, dann hätten sie von ihm Geld gefordert. Sekunden später hätten sie den jungen Syrer in ihr Auto verfrachtet und wären mit ihrem davongefahren. Die Beamten nahmen die Anzeige zu Protokoll, waren aber von Anfang an skeptisch, glaubten nicht so recht an die Entführung.