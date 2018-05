Vollgas auf der Landstraße: Biker‘s (Alb-)Traum!

Dazu kommt: Während man am Ring Runde um Runde fährt, den Kurs „lernt“ und sich die Ideallinie zurechtlegt, bis man sie im Schlaf kann, spielt‘s das bei einem Bergrennen nicht. In Landshaag gibt es am Samstag zwei Trainingsfahrten auf der 3620 Meter langen Strecke, am Sonntagvormittag eine weitere - dann starten am Sonntagnachmittag die zwei Wertungsläufe. Schlechte Karten also für Erststarter.