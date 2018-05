Sind Sie eine harte Kämpferin, Frau Anderl?

Aber braucht es in gewissen Branchen, zum Beispiel in der Gastronomie, nicht einfach flexiblere Arbeitszeiten

Dass es vielleicht in der einen oder anderen Branche eine Erleichterung sein könnte, das müsste man sich ansehen. Was es nirgends geben kann, ist eine Einbahnstraße. Ich kann mir ehrlich gesagt keinen Koch vorstellen, der ständig zwölf Stunden in der Küche steht, oder vielleicht sogar noch länger. Weil dazwischen gibt es ja noch Pausen.