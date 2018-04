Renate Anderl neue Präsidentin der Arbeiterkammer

In Stellung brachte sich Anderl bereits, was einige Regierungsvorhaben betrifft. Eine Einschränkung der Mitbestimmung in der Sozialversicherung wird von ihr ebenso abgelehnt wie die Etablierung eines Hartz-IV-ähnlichen Modells. Den Reformauftrag der Regierung, die indirekt angedroht hatte, der AK die Mittel zu kürzen, wenn sie nicht von sich aus die Arbeitnehmer bei deren Beiträgen entlastet, nahm Anderl an - allerdings derart, dass man nach der Befragung der Mitglieder deren Anliegen umsetzen wolle.