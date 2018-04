60 Volksschullehrer helfen in Mittelschulen aus

In Oberösterreichs Neuen Mittelschulen grassiert in einigen Fächern Lehrermangel, wir haben darüber berichtet. Rettung aus der größten Not kommt dabei nicht nur von fachfremden NMS-Lehrern, sondern auch von Volksschullehrern. Ganze 60 von ihnen werden ohne NMS-Lehramt an Neuen Mittelschulen eingesetzt.