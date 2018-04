Großer Lehrermangel an den Neuen Mittelschulen

Rund 170 Turnlehrerinnen und Turnlehrer fehlen an den Neuen Mittelschulen in Oberösterreich, hat eine aktuelle Anfragebeantwortung Haberlanders für SPÖ-Bildungssprecherin Sabine Promberger ergeben. Auch in Deutsch fehlen 70, in Physik 45, in Chemie 11 und in Informatik sogar 75 Vollzeit-Lehrkräfte.