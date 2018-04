Wie Erdogan deutsche Kinder für Propaganda nutzt

In Deutschland allein geht es um 2,9 Millionen türkischstämmige Wähler. Diese werden mit einer gezielten Propagandastrategie rund um die Schlacht von Gallipoli (in der Türkei als Schlacht von Canakkale bekannt) im Jahr 1915, in der die Türkei über Großbritannien und Frankreich siegte, auf den „Heiligen Krieg“ eingeschworen. Kinder werden als Soldaten in Bühnenshows inszeniert und müssen Loblieder auf die Armee singen, berichtet die ARD in einer Dokumentation in der Sendung „Kontraste“. Auch in Österreich haben diese Feierlichkeiten Tradition, wie Prof. Ednan Aslan bereits vergangene Woche in einem „Krone“-Interview enthüllte.