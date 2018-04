Erdogans Kindersoldaten mussten Leichen spielen

Verfassungsschutz und Jugendamt prüfen

Wie berichtet, mussten in einem islamischen Gotteshaus in Wien Kinder für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan exerzieren - Buben marschierten vor den Eltern in Kampfuniformen auf, Mädchen mussten in türkischer Frauentracht aufmarschieren, samt Kopftuch. Der in Wien zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) sagt: „Die Bilder zeigen Militarismus und Nationalismus. Dafür werden offenbar Kinder missbraucht.“ Er hat das Jugendamt mit einer Prüfung beauftragt. Einen solchen Auftrag hat auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung bekommen.