Brandalarm in Fabrik war nur ein Irrtum

„Als wir die Alarmierung der LAWZ mit der Info Brandeinsatz im Kettenwerk bekamen, dachte jeder Kamerad an den Großbrand in der Firma im Vorjahr“, erzählt Andreas Nuart, Kommandant der FF Brückl. Weil ein Passant am Freitag gegen 21 Uhr Flammen im Bereich der Produktionshalle gesehen haben will, schlug er Alarm.