Saudis gehen das erste Mal seit 35 Jahren ins Kino

Die Eintrittskarten waren nach Angaben der AFP kurz nach dem Beginn des Internet-Verkaufs am Donnerstagabend vergriffen. In den sozialen Netzwerken gab es Beschwerden wegen der mit 75 Rial (etwa 16 Euro) als zu hoch angesehenen Eintrittspreise. Bereits am Mittwoch hatte in Riad eine Testvorführung von „Black Panther“ stattgefunden, an der allerdings nur geladene Gäste teilgenommen hatten.