Saudi-Frauen dürfen erstmals Fußballspiel besuchen

Frauen in Saudi-Arabien dürfen am Freitag erstmals in der Geschichte des Landes ein Fußballspiel besuchen. Weibliche Besucher seien im Stadion der Hafenstadt Dschidda bei einer Partie der ersten saudischen Liga zugelassen – allerdings nur in Begleitung der Familie, teilte die Regierung in Riad am Montag mit.