Saudi-Arabien hebt ab Anfang 2018 Kino-Verbot auf

Kronprinz baut Macht deutlich aus

Kronprinz Mohammed bin Salman hatte seine Macht zuletzt deutlich ausgebaut und Anfang des Monats im Rahmen von Anti-Korruptionsermittlungen Dutzende Mitglieder der königlichen Familie, Minister und Beamte festnehmen lassen. Zuvor hatte König Salman dem Kronprinzen die Leitung der neu geschaffenen Anti-Korruptionsbehörde übertragen und damit dessen Kontrolle über den Sicherheitsapparat des Landes gefestigt.

Der Kronprinz gab Ende November zudem den Startschuss für eine islamische Anti-Terror-Koalition, an der sich offiziell insgesamt 41 muslimische Länder beteiligen. Das Militärbündnis sei ein "starkes Signal" an terroristische Organisationen, die in den vergangenen Jahren "in unseren Ländern" aktiv gewesen seien, sagte er.