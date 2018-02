Afrikas Superheld ist Marvels neuer Meilenstein

Denn das weitere Cast des Films kann sich sehen lassen: Darunter etwa Oscar-Gewinnerin Lupita Nyong'o ("Stars Wars: Das Erwachen der Macht", "12 Years A Slave"), Oscar-Preisträger Forest Whitaker ("Star Wars: Rogue One", "Arrival") und die Oscar-nominierte Angela Bassett ("London Has Fallen"). In weiteren Rollen sind Michael B. Jordan ("Creed: Rockys Legacy"), Daniel Kaluuya ("Sicario", "Get Out") zu sehen, während Martin Freeman ("Sherlock", "Der Hobbit"-Trilogie) und Andy Serkis ("Avengers: Age of Ultron") in ihren bereits bekannten Rollen als Everett Ross und Ulysses Klaue zurückkehren.