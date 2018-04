40 Kinder pro Sommer aus heißen Autos gerettet

Etwa 40-mal pro Sommer rücken die Helfer des Autofahrerclubs in Oberösterreich aus, um im Auto eingesperrte Kinder zu befreien. „Wenn wir so einen Einsatz hereinbekommen, lassen wir alles andere stehen und liegen. Das hat absolute Prioriät“, so der Linzer ÖAMTC-Cheftechniker Manfred Schöberl. Meist sind es die Eltern selbst, die Alarm schlagen, weil sie ihre Kinder versehentlich im Auto eingesperrt haben.