Polizisten retten Dreijährige aus heißem Auto

Eine gestikulierende Frau hielt am strahlend sonnigen Mittwochnachmittag um 15.45 Uhr die Polizeistreife auf, die - um den Stau auf der Autobahn zu umfahren - zufällig durch die Ing.-Stern-Straße fuhr. Die Zeugin zeigte den Beamten einen Toyota, der in der prallen Sonne stand und dessen Fenster geschlossen waren - auf dem Rücksitz wand sich ein Kleinkind, hatte einen knallroten Kopf und schrie in Todesangst! Das Mädchen war völlig durchnässt, schwitzte und wurde von Sekunde zu Sekunde schwächer.