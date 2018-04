Schlepperboss: „Als hätte ich Familie verloren“

„Öffnet nicht die Türen! Fahrt weiter! Und wenn sie sterben, dann ladet die Leichen irgendwo in Deutschland ab!“ Diese Aussagen stammen von Samsooryamal Lahoo, dem Hauptangeklagten im A4-Schlepperprozess im ungarischen Kecskemet, die im Zuge abgehörter Telefonate mit seinen Schlepperkomplizen sichergestellt wurden. Nach wochenlangem Vorspielen der Telefongespräche hat sich am Donnerstag der von der ungarischen Staatsanwaltschaft als Bandenchef geführte Afghane in einer persönlichen Erklärung zum qualvollen Tod der 71 Flüchtlinge in einem versiegelten Kühl-Lkw geäußert und die Ereignisse in der Nacht zum 27. August 2015 bedauert. Es sei, „als hätte ich die eigene Familie verloren“, meinte Lahoo.