Erschütternde Protokolle belasten Schlepper-Chef

Schlepper agierten skrupellos

Die Aufzeichnungen lassen erahnen, dass die Schlepper jeden Preis - auch den Tod der Flüchtlinge - in Kauf zu nehmen bereit waren. Sie fürchteten offenkundig, dass die Schlepperfahrt durch einen vorzeitigen Stopp des Lasters in Ungarn scheitern und sie selbst damit auffliegen könnten. Die Bande operierte von Ungarn aus. "Der Chauffeur soll weiterfahren, und wenn die Flüchtlinge sterben, soll er sie irgendwo in Deutschland abladen", sagte der Afghane an einer Stelle der Telefon-Mitschnitte..