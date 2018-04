Iraker als freiwilliger Helfer beim Roten Kreuz

Schlimme Erlebnisse in alter Heimat

Über zwei Mitglieder der Familie, bei der er in Linz wohnt, kam er zum Roten Kreuz. Über seine Einsätze meint er: „Da hab ich schon Schlimmeres in meiner alten Heimat erlebt.“ Dank seiner Tätigkeit lernt er seine neue Heimat besser kennen und Krieg, Gewalt und die tägliche Angst vorm Tod in seinem Geburtsland zu vergessen.