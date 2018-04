Die Linzer Polizei im Wandel von 350 Jahren

Was will er denn in unserer Stadt?„ Die Linzer Stadtwache kontrollierte im Mittelalter an den Stadttoren alle streng, die in die Landeshauptstadt wollten. Vagabunden und “liederlichen Damen" wurde der Einlass verwehrt. Ja, auf Recht und Ordnung wurde in Linz schon in frühester Zeit geachtet.