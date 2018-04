Schülerin vergewaltigt: Schuldsprüche

Fast der gesamte Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Verteidiger erklärten aber von Anfang an, dass es sich um einvernehmlichen Sex beim Kauf von Drogen handelt. Darüber hinaus seien ihre Mandanten unschuldig. Mit zahlreichen Anträgen versuchten sie diese Verteidigungslinie zu untermauern. Doch Richterin Margit Kreuzer machte in ihrer Urteilsbegründung klar, dass für den Schöffensenat nach vier Verhandlungstagen kein Zweifel an der Täterschaft des 19-jährigen Afghanen und des 27-jährigen Österreichers mit türkischen Wurzeln besteht. Die Angeklagten hätten zu viele Varianten ihrer Version der Tat präsentiert und sich dabei sogar widersprochen. Die Erinnerungslücken des Opfers ließen den Senat nicht an seinen Schilderungen bei der Polizei zweifeln. Kreuzer: „Das Opfer hat ein schwarzes Loch und kann nichts mehr zur Tat sagen. Das ist eine menschliche Reaktion, wenn das Gehirn so etwas ausblendet.“ Und auch wenn die 19-jährige schon vor der Tat psychische Probleme hatte, so haben sich diese durch die Vergewaltigung noch verschlimmert.