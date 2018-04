Hunde beißen weniger oft als früher!

Hunde, die bellen, beißen nicht: Stimmt dieses Sprichwort, so müssten die Vierbeiner in Oberösterreich besonders lautstark sein. Denn laut Landesstatistik nahm die Anzahl der Hundebisse in den vergangenen zehn Jahren erfreulicherweise stark ab. Allerdings gibt’s eine aktuelle Attacke in Garsten, wo ein Kind gebissen wurde.