AUVA: Schluss mit Hysterie und Gegenhysterie

Sinnvolle Einsparung oder mutwillige Zerstörung?

So kündigte die Ministerin in der Vorwoche vorschnell und ohne Not an, dass sie davon ausgehe, dass die Allgemeine Unfallversicherung AUVA „nach derzeitigem Stand“ aufgelöst werde, da sie nicht dazu in der Lage sein werde, die von der Regierung bis Jahresende geforderten Einsparungen von 500 Millionen Euro zu bewerkstelligen. Ein Statement, das man sich hätte sparen können, immerhin ist die Sparfrist noch aufrecht. Seither sieht sich Hartinger-Klein mit einer breiten Front an Gegenstimmen und Rücktrittsaufforderungen konfrontiert.