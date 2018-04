„Ich spreche oft mit mir selbst“

Was machst du eigentlich tagsüber so? Diese Frage wird Hanna Kastner oft von jenen gestellt, die vergessen, wie viel Arbeit hinter einem einzigen Auftritt auf der Bühne steckt. Sechs Wochen Probezeit stecken allein in dem Musical „Attentäter“, das am Samstag Premiere hatte und heute zum zweiten Mal im Schauspielhaus in Linz aufgeführt wird. Mit dabei ist Kastner, die parallel zu den Proben im Musical „Betty Blue Eyes“ im Musiktheater spielte. Die Tage waren lang und intensiv. „Es ist ein Geschenk, so viel Verschiedenes zu machen“, schwärmt die 29-jährige Linzerin, die seit September 2017 zum Ensemble des Musiktheaters gehört und deren Vertrag in der Landeshauptstadt zumindest noch ein weiteres Jahr laufen wird.