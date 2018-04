„Attentäter“ als Musical wenig überzeugend

Längst vergessen

In gut eineinhalb Stunden erleben die Attentäter auf Präsidenten wie Garfield, Lincoln oder Gerald Ford ihre zehn Minuten „Berühmtheit“. Obwohl sie wahrscheinlich alle längst vergessen wären, gäbe es da nicht den einen: Lee Harvey Oswald ist im Musical noch ein kleiner Bub, an den die Attentäter ihr Anliegen singend weiterreichen, auf dass er sie vor dem Vergessen bewahre. Dieser junge Mann wurde bei der Premiere von Elias Poschner gespielt - und der stellte seine erwachsenen Kollegen mit seiner atemberaubenden Bühnenpräsenz schlicht und einfach in den Schatten.