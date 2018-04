Landwirt (42) unter Sämaschine eingeklemmt

Vater und Sohn waren am Abend am Acker in der Ortschaft Rubring mit dem Säen von Bohnen beschäftigt, der 42-Jährige stand auf der am Traktor angehängten zwei Tonnen schweren Maschine. Der 17-Jährige lenkte den Traktor - zum Glück nur in Schrittgeschwindigkeit. Denn als der Vater während der Arbeit Einstellungen am Getriebe vornahm, rutschte er ab oder stieg daneben - er konnte noch nicht zum Unfallhergang befragt werden - und geriet in die sogenannte Packerwalze, die den Boden aufreißt, damit hinten die Bohnen eingebracht werden können.