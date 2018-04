Der Frühling grüßt Wels bei der Blumenmesse

Alles, was Gartenfreunde brauchen

Egal, ob man seinen Garten neu anlegt, typische oder außergewöhnliche Pflänzchen für das Hochbeet sucht oder sich einen Rasenmäher zulegen will: Auf der Messe „Blühendes Österreich“ gibt es alles, was Gartenfreunde für ihr Glück brauchen. Heute, Sonntag, grüßt der Frühling noch einmal Wels und es geht in den Hallen 1 bis 9, 20 und 21 sowie am Freigelände rund.