Mühlviertler Volksschule gegen Förder-Klassen

Seit 2013 ist die „Verbesserung der Sprachkompetenz“ ein großes Entwicklungsziel an der VS 1. „In den letzten Jahren haben wir den für uns besten und erfolgreichsten Weg gefunden, um den Kindern mit einer anderen Erstsprache effektiv die deutsche Sprache zu lernen“, schreibt das Pädagogen-Team und listet auf: individuelle Förderung in kleinen Gruppen, tägliches Sprachtraining in kleinen Gruppen, Wiederholung der Übungen am Nachmittag. Für jedes Kind werden von den Sprachförderlehrern Aufzeichnungen geführt.