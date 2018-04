Stellen zur Entlastung von Ambulanzen geplant

Bauchschmerzen, erhöhte Temperatur, Husten: Solche Krankheitssymptome überfüllen meist - vor allem wenn der Hausarzt nicht da ist - allzu oft auch bei uns die Notfallambulanzen der Spitäler. Die Schweiz bietet mit der „Permanence“ am Zürcher Hauptbahnhof eine Alternative, die so ähnlich auch in Linz entstehen soll.