Kepler-Uni braucht rasche Entscheidung über Rektor

„Kritik muss ernstgenommen werden“

Der Betriebsrat des wissenschaftlichen Personals, dessen interne Umfrage die Führungsdebatte an der JKU ausgelöst hat, sagt zu Lukas’ Weiterverbleib nichts. Neben Medienbeschimpfung, dass und wie über die Kritikpunkte aus der Umfrage unter dem wissenschaftlichen Personal geschrieben wurde, heißt es in einer Aussendung zum aktuellen Zoff: „Nach ersten Kontakten mit dem Rektorat zu diesem Thema erwarten wir, dass die in der Umfrage geäußerte Kritik ernst genommen und der Versuch unternommen wird, Maßnahmen zur Verbesserung der Situation zu entwickeln. Wir sind selbstverständlich gerne Partner bei diesen Anstrengungen."