Terrorpropaganda: 1,2 Mio. Twitter-Konten gelöscht

Twitter hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren weltweit mehr als eine Million Nutzerkonten wegen „Unterstützung des Terrorismus“ blockiert. Zwischen August 2015 und Dezember wurden 1,21 Millionen Accounts aus diesem Grund gesperrt, wie der US-Kurznachrichtendienst am Donnerstag in einem Blogeintrag mitteilte.