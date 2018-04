Briefe rufen zu Terror gegen britische Muslime auf

Anti-Terror-Einheit ermittelt

Die Anti-Terror-Einheit der britischen Polizei ermittelt. „Jeder, der Bedenken wegen einer Mitteilung hat, die er erhalten hat, sollte sich an die örtliche Polizei wenden“, teilte die Behörde mit. Was der wachsenden Sorge vieler Muslime allerdings keinen Abbruch tat, je näher der „Bestrafe-einen-Muslim-Tag“ rückte. So wurden in den vergangenen Tagen über WhatsApp vermehrt Warnungen an Muslime verschickt. Demnach sollten muslimische Frauen am 3. April nicht ihren Hijab tragen und ihre Kinder nicht allein von der Schule abholen. Weitere WhatsApp-Nachrichten in islamischen Gemeinden warnten überhaupt davor, nach draußen zu gehen, und ermutigen Muslime, ihre Türen richtig zu verschließen. „Das ist kein Witz, es ist ein kranker Plan“, ist in einer der Mitteilungen zu lesen.