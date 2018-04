Ladendieb biss jungen Detektiv in die Hand

Flucht nach Biss

Sie holte ihre beiden Kollegen zur Unterstützung - ein 23-jähriger Detektiv packte den Dieb an der Schulter, um ihn am Velassen des Geschäfts zu hindern. Da biss der korpulente Ausländer seinen Kontrahenten so fest in die Hand, dass ihn dieser losließ und er flüchten konnte. Die Polizei bittet um Hinweise: 059133 - 45 92100.