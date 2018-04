Betrügerinnen setzen auf Hilfsbereitschaft

Wenn es darum geht, Mitmenschen in Not zu helfen, haben die Oberösterreicher ein großes Herz. Ganz besonders zu kirchlichen Feiertagen, wie jetzt zu Ostern. Das nützen gewissenlose Betrügerinnen derzeit aus: Sie täuschen Spendenaktionen für arme Kinder vor, greifen dann unverschämt in fremde Geldbörsen.