Ende der Fastenzeit ist Chance auf „neues Leben“

Am Ostersonntag endet die Fastenzeit. Vier von zehn Oberösterreichern sagten bei einer Befragung, dass sie für sich selbst Vorsätze gefasst hätten. Ganz vorne: Verzicht auf Süßes und Alkohol. Ganz abgeschlagen: Internet und Handy beiseite lassen. Bei einer Blitzumfrage gaben die Fastenden an, durchgehalten zu haben. „Die beste Chance auf ein verändertes Leben“, so Fasten-Expertin Elisabeth Rabeder.