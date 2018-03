Dramen um Vierbeiner: Ausgesetzt und erschlagen

Sie sind des Menschen bester Freund - und werden doch oft Opfer unnötiger Dramen: In Linz wurden Hundebabys in einem Pappkarton ausgesetzt und in Kematen am Innbach wurde eine Rassehündin von einer neben der Straße ausgelegten Jagdfalle erschlagen. Hier ermittelt die Polizei gegen einen verdächtigen Jäger.