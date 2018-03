Tipps: Richtig und einfach Garteln am Balkon

Was man selbst gezogen hat, schmeckt einfach besser. Deshalb ist das Garteln in, egal in welcher Größenordnung. Schon mit Balkonkisterln kann man sich einen kleinen Selbstversorgergarten mit herrlichen Kräutern, Salatpflanzen, Radieschen und Karotten anlegen. Wichtig dabei sind Qualitätserde, am besten torffrei, und der richtige Dünger - da bewährt sich Schafwolldünger. Auch bei den Pflanzen sollte man nicht sparen, besser ein bisserl mehr Geld ausgeben, damit sich die Ernte wirklich auszahlt.