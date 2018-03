Masernalarm bei erstem Flug von Laudamotion!

Der erste Flug von Laudamotion könnte einigen Passagieren noch länger in Erinnerung bleiben - zumindest, wenn sie nicht gegen Masern geimpft sind. Denn auf dem Premierenflug am 20. März befand sich ein Passagier, der nun an Masern erkrankt ist und zum Zeitpunkt des Fluges bereits ansteckend war. Die übrigen Fluggäste wurden davon per Mail von der niederösterreichische Sanitätsdirektion am Mittwoch informiert. Sie sollen sich nun umgehend bei der zuständigen Gesundheitsbehörde melden.