Airline-Boss Lauda erhöht nun die Crew-Gehälter

„Wir haben drei Milliarden in Cash“

Ziel sei es, dass Laudamotion in fünf bis sechs Jahren eine der stärksten Marken von Ryanair sei, so O’Leary, der weitere Zukäufe nicht ausschloss. Jetzt müsse jedenfalls einmal die schwierige Anfangszeit gut überstanden werden. Dass dafür Ryanair, mit über 400 Flugzeugen Europas größte Airline, der richtige Partner ist, zeigt dessen Finanzkraft. L’Leary: „Wir haben drei Milliarden in Cash.“ Laudamotion selbst soll in drei Jahren postiv fliegen.