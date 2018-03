Haben Sie falsch gespielt, Herr Lauda?

Laudas Verkäufe sind legendär

Geboren am 22. Februar 1949 in Wien. Der dreifache Formel-1-Weltmeister hat drei Airlines gegründet und wiederverkauft. Die Lauda-Air nach 22 Jahren an die AUA, FlyNiki nach acht Jahren an Air Berlin. Am 23. Jänner erhielt er den Zuschlag zum Rückkauf der Fluglinie Niki, nach nur vier Wochen verkauft er sie jetzt an Ryanair. Zunächst steigt das irische Billigflugunternehmen mit 24,9 Prozent bei „Laudamotion“ ein. Abhängig von der Zustimmung der EU-Wettbewerbshüter soll dieser Anteil so schnell wie möglich auf 75 Prozent ausgebaut werden. Kostenpunkt: 50 Millionen Euro. Niki Lauda wird persönlich den Vorstand der Fluggesellschaft leiten.