Lauda zahlt nur 100 Euro über Mindestsicherung

"The Lauda way to fly"

Unterdessen laufen die Vorbereitungen auf den Niki-Neustart unter der Marke Laudamotion auf Hochtouren. Mit der deutschen Thomas-Cook-Tochter Condor ist Lauda bereits eine Partnerschaft eingegangen, mit den Lufthansa-Töchtern AUA und Eurowings wird noch über eine Kooperation verhandelt. Welche eigenen Ziele Lauda anbieten will, ist noch nicht bekannt. Im Internet heißt es seit einigen Tagen: "laudamotion.com is coming soon". Das Logo - ein geschwungenes "L" - und der Werbespruch "The Lauda way to fly" stehen bereits fest. Der IATA-Code für die Flugnummern lautet OE. Eine Flugzeuglackierung im Laudamotion-Design gibt es frühestens im Herbst, hieß es gegenüber der APA. Für den Start Ende März müssen Aufkleber mit dem Logo reichen.