Digitale Medizin: Wenn das Herz gehackt wird

Auch die Klinik-EDV bietet Angriffsfläche - wie die Attacke auf die zentrale IT des Lukaskrankenhauses in der deutschen Stadt Neuss vor zwei Jahren zeigte. Ebenso wie in einigen anderen Kliniken in Nordrhein-Westfalen war dort ein Virus über einen geöffneten Mailanhang eingedrungen. Um Patientendaten zu schützen, wurde das komplette System heruntergefahren. Krankenhausmitarbeiter waren von jetzt auf gleich gezwungen, statt E-Mails Briefe zu verschicken, zu telefonieren, zu faxen, Befunde auf Papier zu schreiben.